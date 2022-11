Sampdoria, c’è la fila per Sabiri: ecco chi vuole il marocchino

Sampdoria, c’è la fila in Italia per Abdelhamid Sabiri, tra i protagonisti della vittoria di ieri del Marocco sul Belgio

La Sampdoria si frega le mani. Il gol di Abdelhamid Sabiri, poi inspiegabilmente toltogli dalla FIFA, è rimasto ben impresso nella testa del club di Serie A che proveranno l’affondo per aggiudicarselo sul mercato di gennaio.

Il trequartista, su calcio di punizione, ha pennellato in rete il pallone e ora può aprirsi un’asta. Come riferisce l’odierna edizione del Corriere dello Sport, la prodezza di Sabiri aumenta il valore del calciatore blucerchiato. La Sampdoria conta di partire da una base di 10 milioni di euro, a salire se dovesse partire un’asta. Tre le squadre interessate in Serie A: Fiorentina, Lazio e Torino.