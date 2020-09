Sampdoria, contatti in corso con Adrien Silva: si cerca l’accordo

La Sampdoria starebbe cercando l’accordo con il centrocampista Adrien Silva, attualmente in forza al Leicester

La Sampdoria sta tentando il colpo. La società blucerchiata ha avviato i propri contatti con l’entourage di Adrien Silva per cercare di trovare un accordo per portarlo in Italia. Il centrocampista portoghese è attualmente in forza al Leicester.

Il giocatore, classe 1989, ha collezionato 22 presenze e 2 assist nella scorsa stagione trascorsa in prestito con la maglia del Monaco. Ora il suo futuro potrebbe essere in Italia.