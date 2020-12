Allo stadio Ferraris, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sampdoria e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Sampdoria conquista la seconda vittoria consecutiva in Serie A: 3-1 al Crotone grazie alle reti di Damsgaard, Jankto e Quagliarella.

Sintesi Sampdoria Crotone 3-1 MOVIOLA

1′ Inizio primo tempo – Comincia la sfida del Ferraris tra Sampdoria e Crotone

5′ Infortunio di Ferrari – Il difensore della Sampdoria si accascia a terra dopo aver accusato un problema muscolare alla gamba destra. LE SUE CONDIZIONI

8 Cambio per la Sampdoria – Fuori Ferrari, dentro Thorsby

15′ Tiro di Petriccione – Il centrocampista ci prova con un tiro a giro che esce di poco: brivido per Audero

24′ Occasione sprecata dal Crotone – Messias ubriaca Colley con una finta e serve con l’esterno mancino la corsa di Simy, ma Audero è reattivo e blocca il pallone in uscita

25′ Verre cerca la magia – Il centrocampista scatta in contropiede, vede Cordaz fuori dai pali e tenta la conclusione da lontanissimo: il portiere del Crotone para

27′ Gol di Damsgaard – Il talento danese si avventa sul rasoterra dalla sinistra di Jankto e batte Cordaz: Sampdoria in vantaggio!

29′ Ammonito Colley – Il gambiano è il primo a finire sulla lista dell’arbitro Manganiello

36′ Gol di Jankto – Il ceco raccoglie un tiro strozzato di La Gumina e supera Cordaz senza problemi: raddoppio della Sampdoria!

44′ Gol di Simy – L’attaccante spiazza Audero su rigore, concesso al Crotone per un fallo di Ekdal su Reca: rossoblù ancora in partita.

45′ Ammonito Messias – L’attaccante del Crotone salta con le braccia larghe su Colley

45’+2′ Fine primo tempo – Le squadre rientrano negli spogliatoi: Sampdoria avanti 2-1 sul Crotone

46′ Inizia il secondo tempo – Riprende il match del Ferraris. Cambio per il Crotone: fuori Molina, dentro Vulic

50′ Ammonito Ekdal – Lo svedese atterra Simy

60′ Ammonito Marrone – Il difensore del Crotone interviene in maniera scomposta su Adrien Silva

61′ Doppio cambio per la Sampdoria – Fuori La Gumina e Verre, dentro Quagliarella e Ramirez

65′ Gol di Quagliarella – L’attaccante della Sampdoria entra e segna: colpo di testa vincente del 27 blucerchiato sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ramirez

70′ Cambio per il Crotone – Fuori Petriccione, dentro Riviere

72′ Parata di Audero su Reca – Il polacco impegna il portiere della Sampdoria con una conclusione insidiosa: deviazione alta sopra la traversa

78′ Cambio per il Crotone – Fuori Magallan, dentro Djidji

86′ Cambio per il Crotone – Fuori Simy, dentro Rojas

89′ Doppio cambio per la Sampdoria – Fuori Damsgaard e Adrien Silva, dentro Candreva e Yoshida

90′ Gol annullato a Quagliarella – L’attaccante della Sampdoria chiude i conti depositando in rete l’assist dalla destra di Candreva, ma l’arbitro non convalida per posizione di fuorigioco dell’esterno al momento del cross

90’+4′ Fine partita – La Sampdoria conquista il successo: Crotone battuto 3-1

Migliore in campo: Jankto (Sampdoria) PAGELLE

Sampdoria Crotone 3-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 27′ Damsgaard, 36′ Jankto, 44′ rig. Simy, 65′ Quagliarella.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari (8′ Thorsby), Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Adrien Silva (89′ Yoshida), Damsgaard (89′ Candreva); Verre (61′ Ramirez); La Gumina (61′ Quagliarella). A disposizione: Ravaglia, Letica, Rocha, Keita, Askildsen, Regini, Leris. Allenatore: Ranieri.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan (78′ Djidji), Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione (70′ Riviere), Eduardo Henrique, Reca; Simy (86′ Rojas), Messias. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Dragus, Crociata, Zanellato, Siligardi, Vulic. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

AMMONITI: Colley, Messias, Ekdal, Marrone.