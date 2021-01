Sampdoria, Damsgaard incanta la Serie A: nella top 10 con Ilicic e Ribery

Sampdoria, Damsgaard incanta la Serie A: nella top 10 per dribbling assieme a Boga, Ilicic e Ribery. La classifica

Mikkel Damsgaard sta incantando tutti. Il maghetto della Sampdoria, esploso alla sua prima stagione in Serie A, si è messo nuovamente in luce contro l’Inter grazie all’azione che ha lanciato in rete Keita Balde.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

Un dato impressionante, tenendo conto che scende in campo sempre da titolare, è quello che concerne i dribbling. Damsgaard è nella top 10 della Serie A: 45 fatti, 27 riusciti e 18 falliti, praticamente un dribbling ogni venti minuti. Come riporta il Secolo XIX, solo tre giocatori hanno fatto meglio Boga del Sassuolo (uno ogni dodici minuti), Ilicic (uno ogni tredici) e Agudelo (uno ogni sedici). Da quarto posto in poi, assieme al blucerchiato, ci sono anche Ribery, Singo e De Paul.