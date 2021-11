Sampdoria, Damsgaard verso il recupero: Venezia o Roma nel mirino

Migliorano le condizioni di Mikkel Damsgaard, con la Sampdoria che spera di averlo per il Venezia o per la Roma

Mikkel Damsgaard, porta avanti con determinazione il suo iter riabilitativo. Il centrocampista danese sta lavorando per tornare al più presto a disposizione dopo l’improvvisa operazione in artroscopia al ginocchio destro.

Il talento della Sampdoria, nella giornata di ieri, ha svolto la terapia a casa. Si studia il calendario per capire quando potrebbe fare ritorno. Difficile sia pronto per il Derby della Lanterna, in programma il dieci dicembre, una prima ipotesi potrebbe essere la partita di Coppa Italia contro il Torino. Più verosimili invece Venezia o Roma, rispettivamente il 19-22 dicembre.

