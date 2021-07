Sampdoria, Ferrero in ritiro: possibile annuncio di Faggiano

Continua il ritiro della Sampdoria di Roberto D’Aversa: Massimo Ferrero domani sarà a Ponte di Legno. Il programma

Mentre i ragazzi di Roberto D’Aversa continuano a faticare in ritiro, sono ore calde per la dirigenza della Sampdoria che, ufficializzato il ritorno di Giovanni Invernizzi, è pronta ad accogliere Daniele Faggiano. Massimo Ferrero, intanto, arriverà a Ponte di Legno proprio domani.

Come riportato da Il Secolo XIX, Ferrero raggiungerà Ponte di Legno nella giornata di domani per stare vicino alla squadra e a mister D’Aversa. Il patron blucerchiato spera di poter salire in Val Camonica proprio con Faggiano: se dovesse arrivare la firma nelle prossime ore, il futuro direttore sportivo potrebbe essere al fianco del presidente dei genovesi.