Sampdoria, Gabbiadini a parte: le condizioni dell’attaccante

La Sampdoria continua gli allenamenti a Bogliasco in vista del Cagliari: recupero per Manolo Gabbiadini. Il report

La Sampdoria si è ritrovata al Mugnaini di Bogliasco per la seduta mattutina in previsione della sfida di sabato contro il Cagliari. Ancora a parte l’attaccante blucerchiato Manolo Gabbiadini.

«Fastidio. Keita Balde ha chiuso in anticipo la seduta per un fastidio alla coscia destra che sarà valutato nel corso delle prossime ventiquattro ore. Programma specifico di recupero agonistico invece per Manolo Gabbiadini. Domani, giovedì, allenamento fissato in tarda mattinata».