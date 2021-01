Sampdoria, Genoa e Spezia, fondi e aiuto Covid: quanto incassano i club

Quanto entrerebbe nelle casse di Sampdoria, Genoa e Spezia tra fondi e aiuto Covid: unico requisito la permanenza in Serie A

Ben 157 milioni di euro per Sampdoria, Genoa e Spezia. Questo è quanto entrerà nelle casse dei club liguri, ovviamente da spartirsi, con l’unico requisito di rimanere in Serie A come riporta il Secolo XIX.

Un miliardo e 250 milini di fee d’ingresso da dividere tra i venti club, che saranno spartiti in base al posizionamento medio delle ultime tre stagioni, più un contributo collettivo di altri 150 milioni per la crisi Covid, il resto legato ai futuri diritti TV. La Sampdoria dovrebbe ottenere dalla ripartizione 62 milioni di euro, il Genoa 58 e lo Spezia 37 milioni di euro.

