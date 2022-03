Sampdoria, Giampaolo vuole cambiare: Giovinco jolly contro il Venezia

L’allenatore della Sampdoria Giampaolo vuole cambiare marcia contro il Venezia. Sta per arrivare il momento di Giovinco

Arretrare Sensi? Mettere in campo anche Sabiri dal primo minuto? Cambiare sistema di gioco? Sono questi gli interrogativi di Marco Giampaolo a tre giorni dalla partita contro il Venezia. Scontro diretto fondamentale per la Sampdoria: atteggiamento, prestazione e risultato sono le richieste del tecnico blucerchiato.

Il problema formazione però resta perché la panchina è corta e i cambi sono pochi. Per questo motivo Sebastian Giovinco diventa un jolly. A quanto riporta Il Secolo XIX, l’attaccante ha ancora l’autonomia limitata e quindi sembra destinato a una staffetta. Il suo minutaggio è aumentato nelle ultime partite e per questo motivo potrebbe essere pronto per giocare tutto un tempo.

