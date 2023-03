Sampdoria-Hellas Verona, le probabili formazioni

Alle 12.30 di oggi scenderanno in campo Sampdoria ed Hellas Verona per una sfida valida per il campionato di Serie A

Alle 12.30 di oggi scenderanno in campo Sampdoria ed Hellas Verona per una sfida valida per il campionato di Serie A. Ecco le probabili formazioni.

Sampdoria (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Cuisance, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini. Allenatore: Dejan Stankovic.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. Allenatore: Marco Zaffaroni.