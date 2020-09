Sampdoria, idea Lammers per l’attacco: concorrenza all’Atalanta

Seguito già nel 2019, preferì rimanere al Psv. Adesso però Lammers fa gola per via del contratto in scadenza: la Sampdoria ci prova

In attesa di novità sul fronte Antonio Marin, la Sampdoria continua a sondare varie piste di mercato, nelle quali ritroviamo una vecchia conoscenza, Sam Lammers. Seguito già nel 2019, con trattative portate avanti per delle settimane, alla fine l’olandese preferì rimanere al PSV.

Una scelta che causa infortuni non lo premiò, vedendolo concludere la stagione con appena 3 gol 1 assist all’attivo in 10 partite giocate. Ma stando a Sky Sport, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma dei blucerchiati nelle ultime ore, anche vista la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2021. Per portarlo in Italia potrebbero servire circa 7 milioni di euro, ma bisognerà battere la concorrenza dell’Atalanta.