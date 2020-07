Sampdoria, in stallo il rinnovo di Linetty

Il rinnovo del centrocampista della Sampdoria, Karol Linetty, è ancora in stallo nonostante la doppietta contro la Spal

Nonostante la sua ottima prestazione nel match contro la Spal in cui ha realizzato una doppietta, il rinnovo di Karol Linetty con la Sampdoria è attualmente in una fase di stallo.

Ad inizio anno le parti erano molto vicine ma un rilancio degli agenti del giocatore polacco durante il periodo del Covid ha bloccato tutto. Secondo Il Secolo XIX il centrocampista blucerchiato avrebbe mercato non solo in Serie A ma anche in Bundesliga e in Premier League.