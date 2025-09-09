Sampdoria, ripresa degli allenamenti: assenze e un nuovo infortunio in vista del Cesena. Le ultime

Sampdoria, ripresa degli allenamenti: assenze e un nuovo infortunio in vista del Cesena. Le ultimissime in casa blucerchiata

La Sampdoria è tornata in campo ieri mattina al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco per preparare la delicata sfida casalinga contro il Cesena, in programma sabato prossimo allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita, valida per il campionato di Serie B, rappresenta un crocevia importante per il prosieguo della stagione blucerchiata, con la squadra determinata a conquistare punti preziosi davanti al proprio pubblico.

Assenze per impegni internazionali

Alla seduta non hanno preso parte Simone Pafundi, fantasista classe 2006 di proprietà dell’Udinese in prestito alla Samp, e Tommaso Cherubini, centrocampista dinamico del 2003, entrambi convocati dalla Nazionale Italiana Under 21. I due giovani talenti, impegnati questa sera nella trasferta in Macedonia del Nord per le qualificazioni europee, torneranno a disposizione del tecnico Andrea Donati — ex centrocampista con esperienza in Serie A e oggi alla guida dei blucerchiati — solo al termine degli impegni con la maglia azzurra.

Nuovo stop per Andrei Coubis

La nota negativa della giornata è arrivata sul finire dell’allenamento: Andrei Coubis, difensore centrale classe 2003 arrivato in estate dal Milan, si è fermato per un problema muscolare. Il giovane italo-rumeno, che stava cercando di ritagliarsi spazio nelle rotazioni difensive, sarà valutato dallo staff medico nelle prossime ore per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La sua eventuale assenza si aggiungerebbe a un quadro già complicato per Donati, costretto a fare i conti con le defezioni legate agli impegni internazionali.

Determinazione in vista del Cesena

Come riportato da Il Secolo XIX, la situazione attuale mette in evidenza le difficoltà di gestione della rosa per mister Donati, chiamato a trovare soluzioni tattiche e alternative valide in un momento cruciale della stagione. Nonostante le assenze e gli imprevisti, l’atmosfera al Mugnaini resta carica di concentrazione e determinazione: l’obiettivo è arrivare al meglio alla sfida contro il Cesena, squadra in forma e diretta concorrente per la zona playoff.

La Sampdoria, sostenuta dal calore dei propri tifosi, punta a trasformare le difficoltà in motivazioni extra, cercando di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo e rilanciare le proprie ambizioni stagionali.