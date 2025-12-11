Sampdoria, le ultime sull’infortunio di Cuni: l’attaccante punta al rientro in quella sfida: i dettagli

Sampdoria, buone notizie dall’infermeria: Cuni accelera il recupero e punta al rientro con la Reggiana. Le ultime

Dal quartier generale blucerchiato arrivano segnali incoraggianti. Marvin Cuni, attaccante albanese della Sampdoria, sta intensificando il percorso di riabilitazione dopo la lesione muscolare che lo aveva costretto a fermarsi. L’obiettivo è chiaro: tornare a disposizione di mister Angelo Gregucci entro la pausa natalizia.

La lesione al polpaccio è stata gestita con grande prudenza dallo staff medico, che ha predisposto un programma di lavoro personalizzato. Cuni si sta sottoponendo a sedute mirate al potenziamento e al graduale recupero della piena funzionalità muscolare. La tabella di marcia punta a un rientro proprio in occasione della sfida contro la Reggiana, in programma il 27 dicembre al Ferraris.

Quella partita di fine anno potrebbe avere un valore strategico per la Sampdoria. Ritrovare Cuni significherebbe non solo un rinforzo tecnico, ma anche un’iniezione di fiducia per tutto il gruppo. La sua presenza, insieme al possibile rientro di altri giocatori reduci da acciacchi, offrirebbe a Gregucci più soluzioni tattiche per affrontare i granata e chiudere il 2025 nel migliore dei modi.

