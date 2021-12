Sampdoria, infortunio Damsgaard: il calciatore torna in Danimarca. Le ultime

In casa Sampdoria continua a tenere banco l’infortunio di Damsgaard. Il calciatore tornerà in Danimarca per le feste di Natale dove proseguirà il suo recupero

La salute di Mikkel Damsgaard e il suo recupero dopo l’intervento in artroscopia ha molto preoccupato la Sampdoria e i suoi tifosi. Il danese, tornato a Bogliasco dopo l’infortunio in nazionale, sta continuando il suo iter di recupero, ma per migliorare anche il suo stato d’animo le vacanze di Natale e Capodanno le passerà in famiglia in Danimarca.

Damsgaard qui a Genova ha tutto l’affetto dei compagni di squadra, ma come riporta La Repubblica, per un più rapido e migliore recupero potrà giovare anche dell’affetto dei suoi cari. Continuerà, monitorato a distanza, con il suo programma in modo da tornare a gennaio a rivedere il campo.

