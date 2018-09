Sampdoria-Inter: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Sampdoria-Inter, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo l’exploit entusiasmante vissuto contro il Tottenham, l’Inter di Spalletti ha l’obiettivo e il compito di ripartire e tornare a stupire anche in campionato. L’avversario di turno, però, sarà uno dei più ostici, la Sampdoria di Giampaolo, reduce da un agrodolce pareggio contro la Fiorentina, ma forte della quasi totale inespugnabilità del Marassi da venti gare a questa parte. Molti i ballottaggi, soprattutto per i doriani, ma anche molte certezze. Tra queste ultime, sicuramente, il grande ex Icardi, autore di prestazioni sempre sopra le righe, contro la sua ex squadra. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Sampdoria-Inter: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Sampdoria-Inter: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Sampdoria-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Qui Sampdoria. Il recupero di mercoledì contro la Fiorentina ha convinto soltanto a metà: dopo una prima frazione disastrosa, la squadra di Giampaolo ha mostrato carattere, riuscendo ad agguantare il pareggio nella ripresa. Contro l’Inter, però, sarà tutta un’altra storia, nonostante i Blucerchiati sappiano già come si batta una grande. Forti della quasi totale inespugnabilità del Marassi (13 vittorie nelle ultime 20 casalinghe), i doriani arrivano da tre risultati utili consecutivi. Per l’occasione, Giampaolo ha un doppio ballottaggio in difesa rappresentato da Sala/Tonelli e Bereszysnki/Colley, così come uno doppio in avanti con Praet/Barreto e Caprari/Ramirez. Sicuramente out saranno Regini e Saponara, mentre Kownacki scalpita.

Qui Inter. La vittoria di San Siro contro il Tottenham ha inevitabilmente galvanizzato un ambiente che, nell’ultimo periodo, stava vivendo una situazione di grande crisi di risultati e prestazioni. Ora l’obiettivo è quello di mantenere lo stesso grado di concentrazione, per portare a casa la conferma di una squadra ritrovata. Tutti sono consapevoli che 4 punti sono troppo pochi per le grandi ambizioni di inizio stagione e, dunque, sarà compiti di tutti remare nella stessa direzione. Per l’occasione, Spalletti, che dovrà cercare di evitare in primis di subire gol (dal momento che nelle ultime sette partite, la porta è rimasta inviolata in solo un’occasione), rimane il problema Vrsaljko, ancora ai box ma si risolvono quelli legati a D’Ambrosio e Lautaro Martinez, entrambi recuperati. A centrocampo, Vecino, dopo l’exploit contro il Tottenham, sembra in vantaggio su Gagliardini mentre in avanti Keita potrebbe rilevare Perisic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Caprari; Quagliarella, Defrel. A disposizione: Belec, Rafael, Sala, Rolando, Ferrari, Tonelli, Linetty, Vieira, Praet, Saponara, Ramirez, Kownacki. Allenatore: Giampaolo

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Keita; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Asamoah, Miranda, Vrsaljko, Ranocchia, Gagliardini, Candreva, Perisic, Borja Valero. Allenatore: Spalletti

Sampdoria-Inter: i precedenti del match

Quello che andrà in scena a Marassi questa sera alle 20.30 tra Sampdoria e Inter sarà l’incontro numero 62, per un bilancio complessivo di 28 vittorie nerazzurre, 21 pareggi e 12 vittorie doriane. L’ultimo precedente risale allo scorso marzo e in quell’occasione la squadra di Spalletti riuscì a imporsi con un netto 5˗0, annichilendo l’avversario già nella prima frazione, conclusasi con un netto 4˗0 grazie a una tripletta del grande ex Icardi. L’ultima vittoria dei doriani risale all’ottobre 2016 quando un micidiale sinistro di Quagliarella fulminò i Nerazzurri nonostante la traversa di Palacio allo scadere. L’ultimo pareggio, invece, risale all’ottobre della stagione precedente quando Muriel portò i suoi in vantaggio, prima di essere recuperati da un gol di Perisic nel finale. Indiscusso protagonista di questo match è sempre stato Mauro Icardi, già autore di una doppietta nel 2014. Per il computo dei gol finali, infine, la squadra ora allenata da Spalletti in vantaggio con 106 reti, solo 65 sono quelle blucerchiate invece.

Sampdoria-Inter: l’arbitro del match

Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata l’arbitro designato a dirigere la sfida tra Sampdoria e Inter, valida per la quinta giornata di Serie A. Per il direttore di gara ˗ classe ’81, originario di Pompei e consulente commerciale di professione ˗ sarà la 5° gara di questa nuova stagione, la seconda nel massimo campionato dopo Milan˗Roma, vinta dai rossoneri per 2˗1. Guida, per l’occasione, sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Paganessi mentre il quarto uomo sarà Piccinini. Alla postazione VAR ci sarà Michael Fabbri mentre l’assistente sarà Gianluca Vuoto.

Sampdoria-Inter Streaming: dove vederla in tv

Sampdoria-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.