Sampdoria, Jankto: «Grazie al mio gol ci abbiamo creduto»

Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria e autore del gol del pareggio contro il Verona, ha parlato ai microfoni del club blucerchiato al termine del match. Le sue dichiarazioni.

SPERANZA – «Grazie al mio gol abbiamo avuto subito la motivazione di crederci. Certo avremmo potuto farne altri, compreso io. Non è andata proprio così però. Per esempio, sull’uscita di Silvestri io ero abbastanza vicino, volevo fare lo scavino ma dovevo fare meglio. Occasione clamorosa. Ad ogni modo per me è importante segnare, ma lo è ancora di più segnare e far vincere la squadra».

OBIETTIVO – «Nel primo tempo non è andata benissimo, non volevamo partire così. Lazovic ha fatto un grandissimo gol, ma nel secondo tempo ci siamo ripresi e abbiamo fatto molto bene. La rabbia e la voglia hanno fatto la differenza. Ora dobbiamo andare a Crotone e vincere: non dobbiamo mollare come abbiamo fatto nei finali degli ultimi campionati».