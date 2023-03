Sampdoria, l’agente di Gabbiadini: «Manolo non ha abbandonato la squadra in un periodo complicato»

Silvio Pagliari, agente di Manolo Gabbiadini, ha parlato a TMW del momento dell’attaccante alla Sampdoria in questa stagione

PAROLE – «Logicamente è un periodo difficile considerando la situazione della Sampdoria. Lui sente questi colori sulla pelle, è voluto tornare in blucerchiato non a caso lasciando la Premier League. Non ha abbandonato la squadra in un periodo complicato. Spero possa centrare la salvezza, che passerà anche dalle sue prestazioni. Lui si sente partecipe e responsabile di questa risalita che è appena cominciata. Futuro? Situazione da monitorare. Abbiamo tutti a cuore le sorti societarie perché non c’è in ballo solo una salvezza in campo. Ma per dire cosa succederà serve la palla magica. Navighiamo a vista, vediamo quel che succede».