Sampdoria, Murru e Depaoli bloccano il mercato: la strategia blucerchiata

Sampdoria, Murru e Depaoli potrebbero ritornare in blucerchiato a fine stagione: questo blocca il mercato in entrata nel ruolo dei terzini

La richiesta di Claudio Ranieri per il mercato è chiara: per gennaio vuole avere un rinforzo in attacco. Permane un problema legato ai terzini titolari e riserve, che però non sembra avere una rapida soluzione. Bartosz Bereszynski e Tommaso Augello, era chiaro fin dall’inizio della stagione, sono stati chiamati a un super lavoro ma all’orizzonte non sembrano previsti innesti per il ruolo. A destra ci sarà Alex Ferrari a sinistra, in caso di emergenza, Vasco Regini.

Il problema, come riporta il Secolo XIX, è la probabilità che sia Fabio Depaoli che Nicola Murru possano tornare alla Sampdoria a fine stagione e questo creerebbe un sovrannumero in rosa di difficile gestione. L’incertezza sui riscatti, da parte di Atalanta e Torino, blocca il mercato in entrata dei blucerchiati.