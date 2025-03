Sampdoria Palermo: dove vederla, orario e probabili formazioni

A Marassi andrà in scena la sfida di Serie B Sampdoria Palermo: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Marassi di Genova andrà in scena la gara tra Sampdoria Palermo, valevole per la ventisettesima giornata di Serie B. Andiamo a vedere chi scenderà in campo e dove si potrà vedere l’incontro.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA – Cragno; Curto, Altare, Riccio; Depaoli, Meulensteen, Ricci, Beruatto; Oudin, Sibilli; Niang. All. Semplici

PALERMO – Audero; Baniya, Magnani, Nikolaou; Pierozzi, Blin, Gomes, Di Francesco; Verre; Brunori, Pohjanpalo. All. Dionisi.

Orario e dove vederla in tv

Sampdoria Palermo si gioca alle ore 17:15 di sabato 8 marzo per la ventottesima giornata di campionato di Serie B. Verrà trasmessa in esclusiva DAZN. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.