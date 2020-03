La Sampdoria prenota Zubkov: accordo con lo Shakhtar. I dettagli

Sampdoria, accordo con lo Shakhtar per Zubkov: 4,5 milioni di euro per l’attaccante

La Sampdoria ha cominciato a pensare agli acquisti per il prossimo campionato. Secondo quanto riportato dall’ANSA, infatti, la dirigenza blucerchiata avrebbe già messo le mani su Oleksandr Zubkov, attaccante dello Shakhtar Donetsk ma attualmente in prestito agli ungheresi del Ferencvaros (8 gol in 19 presenze).

L’attaccante classe ’96 era già finito nel mirino della Samp lo scorso dicembre, ma nessun vero e proprio affare era sbocciato. Adesso, però, il club di Corte Lambruschini avrebbe trovato un accordo con lo Shakhtar per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro.