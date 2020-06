Sampdoria, Quagliarella non recupera: in dubbio anche con la Roma

Sampdoria, ancora ai box Fabio Quagliarella. L’attaccante blucerchiato out anche contro la Roma

Il ritorno in campo della Sampdoria è coinciso con la sconfitta contro l’Inter per 2-1, nel recupero della 25esima giornata di campionato. Contro i nerazzurri, il grande assente è stato Fabio Quagliarella; ai box per un risentimento al gemello.

QUAGLIARELLA OUT ANCHE CON LA ROMA – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante blucerchiato non dovrebbe recuperare neanche per il match di mercoledì contro la Roma. Quagliarella potrebbe invece tornare in campo nel turno successivo, nella gara casalinga con il Bologna.