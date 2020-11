Claudio Ranieri commenta la sua espulsione in Sampdoria-Bologna. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei blucerchiati

Claudio Ranieri, ai microfoni di Sky Sport, commenta l’espulsione in Sampdoria-Bologna. Le sue parole.

ESPULSIONE – «All’arbitro gli ho detto che stavano perdendo tempo. Soltanto che l’arbitro deve sollecitare la squadra avversaria, non è possibile che si perda tutto questo tempo. La tensione della partita la devi tenere. Gli ho detto che stavano prendendo in giro lui e il calcio, si vede che si è offeso. Peccato perché aveva arbitrato bene. Quando stavo fuori ho sentito che incitava gli avversari a mettere più velocemente in gioco la palla, poteva farlo prima».

