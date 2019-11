Sampdoria, Ranieri: «La squadra ora lotta. Ramirez? Giusto che giochi»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha espresso la propria soddisfazione dopo la prestazione offerta contro l’Udinese

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è contento della vittoria della sua squadra, che ha vinto in casa contro l’Udinese. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

«Dopo questa vittoria riparte un nuovo campionato? E’ stato importante pareggiare nel primo tempo. L’Udinese ha fatto gol nel nostro miglior momento, ma questo è il calcio. Nel secondo tempo li abbiamo chiusi, era difficile passare. Non abbiamo mai perso la serenità per vincere la partita. Difesa? La squadra aveva preso moltissimi gol, io cerco di formare squadre solide. Ora la squadra lotta dall’inizio alla fine. Ramirez? Lo volevo a Leicester, e lui lo sapeva. La mia stima per lui non è cambiata e mi sembrava giusto farlo giocare».