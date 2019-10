Sampdoria, Ranieri: «Non vedo pessimismo. Il Lecce non si arrende mai»

Il tecnico della Sampdoria Ranieri analizza la sfida di domani contro il Lecce: «Non è una gara decisiva. Pessimismo? Assolutamente no»

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Claudio Ranieri ha analizzato la sfida di domani contro il Lecce, valevole per la decima giornata di Serie A: «Non si arrendono mai e fuori casa hanno fatto molti punti, sarà una partita difficile e dovremo fare del nostro meglio».

«La Sampdoria non è abituata a quella posizione, ma non vedo pessimismo. Solo gli uomini superano le difficoltà. Formazione? Quando un malato si deve rialzare, non può volare subito», ha concluso il tecnico della Sampdoria.