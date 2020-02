Sampdoria, Ranieri: «Sabbie mobili scansate, ma sono sempre vicine»

Le dichiarazioni rilasciate da Claudio Ranieri al termine della gara fra Torino e Sampdoria: ecco il commento dell’allenatore dei blucerchiati

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri ha parlato dopo la vittoria in casa del Torino conquistata dalla sua Sampdoria. Ecco l’analisi della gara offerta dall’allenatore.

«Concesso poco al Toro? Sì, abbiamo pensato molto a questa partita, che era vitale per noi. Non era facile questa sfida, specie dopo il cambio di allenatore. Era da tanto che non facevamo punti e da tanto la Samp non faceva risultato qui. Abbiamo giocato bene, ma nel primo tempo dovevamo essere più pratici. Alla prima loro occasione è arrivato il gol, ma la squadra è abituata a prendere gol e reagire. Contro il Napoli forse siamo stati troppo vogliosi di vincere la gara, ma è la mentalità della squadra. Tre punti meritati, forse abbiamo scansato le sabbie mobili ma son sempre lì, vicino a noi».