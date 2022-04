Sampdoria, slitta il rientro di Damsgaard: le motivazioni

Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, sperava di tornare tra i convocati già per il match contro il Bologna. Il punto sul recupero

Slitta ancora il rientro di Damsgaard con la maglia della Sampdoria. Fermo ormai da 5-6 mesi, il danese è tornato ad allenarsi in gruppo da qualche giorno. Situazione in metto miglioramento ma che non è bastata per una sua convocazione per la sfida di questa sera contro il Bologna.

La motivazione? La spiega Giampaolo: «Con lui dobbiamo essere lucidi: ha fatto sessioni di ripristino ma è stato fermo 5-6 mesi. Sta rimettendo massa muscolare, deve ritrovare le sensazioni del campo». Dunque ci vorrà ancora tempo prima di rivederlo in campo.