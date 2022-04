Sampdoria, Damsgaard verso il rientro: c’è il match segnato sul calendario

Il trequartista della Sampdoria Damsgaard verso il rientro in campo, una partita nel mirino

Mikkel Damsgaard accompagnato in ogni passo da Thomas Jorgensen, fisioterapista che lo ha seguito in questi mesi a Copenaghen e ora a Bogliasco, vuole rientrare nella lista dei convocati.

Le condizioni fisiche del centrocampista della Sampdoria sono buone, quello che manca è l’autonomia. Nei prossimi giorni verranno effettuati altri test e se non ci saranno intoppi, come riporta Il Secolo XIX, potrebbe rientrare tra i convocati per il match contro il Bologna, ma solo per fare gruppo. L’obiettivo è averlo in campo, magari per qualche minuto, nel Derby della Lanterna.

