Sampdoria, buone notizie: quel giocatore torna in gruppo e sarà titolare contro il Cesena

Sampdoria, arrivano buone notizie dall’infermeria: quel giocatore torna in gruppo e sarà titolare contro il Cesena. Le ultime

La Sampdoria può finalmente sorridere: Alex Ferrari, difensore centrale classe 1994 e uno dei leader più esperti della rosa blucerchiata, è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Il rientro è avvenuto due giorni fa, dopo un breve periodo di scarico programmato per gestire al meglio i carichi di lavoro. Tre giorni fa il giocatore aveva svolto una seduta differenziata, superata senza alcun problema, segnale che la condizione fisica è tornata ottimale.

Pronto per la sfida di Serie B contro il Cesena

Il recupero di Ferrari arriva in un momento chiave della stagione. Sabato 13 settembre, allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, la Sampdoria affronterà il Cesena nella 3ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. La presenza del centrale non è in dubbio: sarà regolarmente a disposizione di Massimo Donati, tecnico doriano ed ex centrocampista di Milan e Atalanta, che potrà così contare su un elemento di grande affidabilità per guidare la retroguardia.

Lo staff medico ha gestito con attenzione il percorso di recupero, evitando rischi e garantendo che il giocatore potesse rientrare al massimo della forma. La sua condizione è apparsa brillante nelle ultime sedute, un segnale incoraggiante per tutto l’ambiente.

Un leader della difesa blucerchiata

Ferrari, arrivato alla Sampdoria nel 2018, è considerato un pilastro della difesa grazie alla sua esperienza in Serie A e B e alla capacità di leggere le situazioni di gioco con lucidità. La sua leadership in campo, unita a un’ottima abilità nel gioco aereo e nella marcatura, lo rende un punto di riferimento imprescindibile per i compagni di reparto.

Nelle prime uscite stagionali, il difensore ha già dimostrato di essere determinante, guidando la linea arretrata con sicurezza e personalità. Il suo rientro non solo rafforza la solidità difensiva, ma trasmette fiducia a tutta la squadra in vista di un match che potrebbe rivelarsi fondamentale per la classifica.

Obiettivo: continuità e solidità

Con Ferrari di nuovo al centro della difesa, la Sampdoria punta a ritrovare compattezza e continuità di rendimento. La sfida contro il Cesena sarà un banco di prova importante per confermare le ambizioni di alta classifica e proseguire il cammino verso l’obiettivo promozione.