Sampdoria, rivoluzione in società? La situazione di Osti e Pecini

La Sampdoria ha quasi archiviato la salvezza e ora pensa al futuro: Osti e Pecini sono in attesa di una chiamata per discutere il loro rinnovo

La Sampdoria vive un ottimo momento di forma e si avvicina a piccoli passi verso la matematica salvezza. La società blucerchiata progetta già la prossima stagione e, dopo aver quasi archiviato i rinnovi dei giocatori, punta a discutere i prolungamenti di Carlo Osti e Riccardo Pecini.

I due dirigenti blucerchiati sono in scadenza di contratto ma preferiscono aspettare ancora qualche settimana. La società si aspetta un nuovo faccia a faccia nel prossimo futuro per poter comprendere la linea del nuovo progetto: dal budget, agli acquisto del mercato estivo passando per un possibile stravolgimento della rosa.

