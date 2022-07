Sampdoria, Sabiri: «Posso essere un giocatore chiave per questa squadra»

Abdelhamid Sabiri, centrocampista della Sampdoria, ha fatto il punto sul ritiro e sulla stagione ai microfoni de Il Secolo XIX

OBIETTIVO – «Giocare il maggior numero di minuti possibili e diventare un calciatore titolare della Sampdoria. Questo è il mio prossimo step. La mia ambizione, dimostrare di potere essere un calciatore chiave per la Samp».

GIAMPAOLO – «All’inizio non capivo quasi niente di quel che diceva. Ma adesso “pizzica”, “pulisci la palla” li so, quando mi dice “falla cantare” so che c’è da fare i passaggi corti, precisi, veloci. Non è vero che prima di tutto cura la fase difensiva, non è un allenatore che punta allo 0-0. Mi piacciono le sue idee di calcio, l’evitare i lanci lunghi, il cercare sempre e comunque di giocare palla al piede. È divertente per un calciatore. E per me, per le mie caratteristiche, con questa idea è più facile inserirmi nella Sampdoria».

