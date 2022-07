Ampadu: «Sampdoria o Spezia? Voglio restare al Chelsea»

le dichiarazioni di Ampadu sul suo futuro al Chelsea, in cui vorrebbe restare e il possibile ritorno in Serie A a Spezia o Sampdoria

Ethan Ampadu, difensore del Chelsea, ha allontanato le voci che lo vorrebbero nuovamente in Serie A con la maglia di Sampdoria o Spezia. Ecco le sue dichiarazioni.

DICHIARAZIONI – «Se voglio restare? Certo, sono qui no? Come ogni calciatore il mio sogno è di essere al top. Non penso che sia una brutta cosa da dire e da sognare: tutti vogliono essere al top. Si tratta di lavorare e lottare per ottenere questo risultato. Ora siamo qui e in tanti abbiamo l’occasione di dimostrare di poter sfondare».