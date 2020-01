Sampdoria Sassuolo: che cosa deve temere De Zerbi

Il match di Marassi presenta molte insidie per il Sassuolo di De Zerbi. I neroverdi soffrono gli avversari come la Sampdoria

Il Sassuolo di De Zerbi quest’anno soffre gli avversari fisici, che difendono guardinghi con un baricentro basso. Spesso i neroverdi, nonostante un’elevata mole di gioco, non riescono a rendersi troppo pericolosi e a concretizzare il predominio territoriale.

Sconfitta contro la Lazio a parte, la Sampdoria di Ranieri solitamente dimostra buona solidità difensiva. Il caratteristico 442 del tecnico testaccino copre bene gli spazi, la priorità è quella di concedere poco agli avversari. Proprio per questo, si tratta di un match molto insidioso per il Sassuolo, soprattutto perché il Doria ha bisogno di punti per la salvezza.