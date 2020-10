Sampdoria, sboccia Damsgaard: il più giovane marcatore della Serie A

Mikkel Damsgaard sembra essere partito con il piede giusto nella sua esperienza in Serie A. Il giovane talento danese, infatti, ha messo il sigillo nella vittoria per 3-0 contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Un gol che segna un record momentaneo in questa edizione di Serie A: il danese, nato il 3 luglio 2000, è il più giovane marcatore del torneo.

🌺 | IN FIORE

Il talento di #Damsgaard è già sbocciato. Il danese 🇩🇰 classe 2000 in #SampLazio non ha solo festeggiato il suo primo gol in blucerchiato, ma è diventato anche il più giovane marcatore di questa edizione della @SerieA. pic.twitter.com/tkARIpRmEN

— U.C. Sampdoria (@sampdoria) October 18, 2020