Sampdoria: sirene svedesi per Ekdal, sarà addio in estate?

Calciomercato Sampdoria, futuro incerto per Ekdal: il centrocampista è seguito da alcune squadre svedesi ed è in scadenza

Non solo Francesco Caputo è nel mirino del calciomercato. Anche Albin Ekdal, in scadenza di contratto, potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia della Sampdoria. La sua presenza a San Siro contro l’Inter non è ancora certa, a causa dei noti problemi legati alla fascite plantare.

Come precisa Il Secolo XIX, la volontà di Ekdal sarebbe quella di restare a Genova per un’altra stagione e aspetta una chiamata dalla Sampdoria per discutere il rinnovo. Dall’altra parte su di lui si sono mosse alcune squadre svedesi che auspicano un ritorno a casa del centrocampista blucerchiato.