Caputo Lazio, Lanna allo scoperto: «Su questa operazione ho una certezza»

Il presidente della Sampdoria Lanna ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero l’attaccante Francesco Caputo alla Lazio

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ai microfoni di TeleNord ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero Francesco Caputo vicino alla Lazio.

LE PAROLE – «Non ne so nulla e credo che un’operazione del genere non si faccia senza dirmi niente. Scherzi a parte, dobbiamo ancora sederci per discutere dove vogliamo andare e con quale programmazione da un punto di vista economico. Lo faremo nella prossima settimana, anche perché tra un mese e mezzo si riparte. Parlerò col mister e col Cda per capire cosa dobbiamo e possiamo fare».