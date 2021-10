Sampdoria Spezia: il derby scaccia-crisi nel segno di Quagliarella

Sampdoria Spezia sarà molto più di un derby ligure: una vittoria potrebbe determinare il cammino delle due squadre in Serie A

Manca ormai poco all’atteso derby ligure tra Sampdoria e Spezia, di scena questa sera in occasione della nona giornata di Serie A. Il Ferraris ospiterà due formazioni che hanno vissuto un complicato avvio di stagione: da una parte i blucerchiati di Roberto D’Aversa (a rischio esonero secondo le ultime indiscrezioni) hanno conquistato solamente una vittoria in otto partite, pur offrendo ottime prestazioni specialmente contro le big del calibro di Milan, Juventus e Inter; dall’altra ci sono gli aquilotti di Thiago Motta, in vantaggio di un punto sul Doria e desiderosi di inanellare il secondo successo consecutivo dopo il 2-1 rifilato in rimonta alla Salernitana.

Il match sarà molto importante anche per alcune individualità. Se lo Spezia punta sulla qualità del gruppo per emergere nei confronti dell’avversaria, la Sampdoria può sfruttare anche svariate soluzioni a livello individuale. Su tutte, quelle riguardanti Fabio Quagliarella e Antonio Candreva. Il capitano della Samp ha un solo gol all’attivo, bottino troppo povero per i suoi standard, mentre l’esterno ex Lazio deve riscattare i due errori grossolani commessi a Cagliari. Insomma, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida interessante. Da dentro o fuori.

ATTIVA QUI DAZN PER GUARDARE TUTTE LE PARTITE DELLA SAMP