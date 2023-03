Sampdoria, Stankovic: «Il morale è alto, sulla salvezza…»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima del match contro la Juventus: le sue dichiarazioni

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida alla Juventus.

LE PAROLE – «Siamo la Sampdoria e dobbiamo tenere il morale alto per la maglia che indossiamo. Nelle mille difficoltà dobbiamo essere fieri di lottare ogni partita per questi colori. Sicuramente non ero contento dopo il pareggio con la Salernitana: dovevamo fare di più, essere un po’ più coraggiosi e creare di più prendendoci qualche rischio. È un anno difficile per noi, sotto tutti i punti di vista: faccio i complimenti allo Spezia e a mister Semplici che ieri sera hanno battuto una squadra top ma così vanno le cose. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, continuando a lavorare duro e sodo: è una gioia allenare ogni giorni questi ragazzi che danno tutto e così devono fare anche domani».