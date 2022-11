Sampdoria, Stankovic: «Perdere non è mai bello, soprattutto in casa»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima della sfida di Serie A contro il Torino. Le dichiarazioni

LE PAROLE – «Perdere non è mai bello, soprattutto in casa. Più che rabbia, con la Fiorentina c’è stata un po’ di frustrazione perché abbiamo subito gol dopo tre minuti ma il primo tempo non era da buttare: abbiamo fatto un’ottima gara. I ragazzi avevano lavorato duramente in settimana, poi è stato difficile giocare contro una squadra di livello alto ma ormai è tutto passato. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci ad una sfida contro una squadra tosta e ben preparata, dotata di certezze. Ci aspetta una bella battaglia».