Sampdoria, telenovela cessione: Garrone incontra Della Valle

Incontro Garrone Della Valle, domani i due imprenditori si troveranno a Forte dei Marmi: sul tavolo la cessione della Sampdoria?

Edoardo Garrone incontrerà domani Andrea Della Valle. L’ex presidente della Sampdoria aveva preso contatti con la famiglia fiorentina nell’eventualità che il Massimo Ferrero volesse vendere la società.

Sebbene i contatti fossero rimasti tiepidi, il ritorno a Genova di Alberto Marangon è stato interpretato come un segnale dell’avvicinamento dei Della Valle alla Sampdoria. La famiglia Della Valle ha sempre negato di voler rientrare nel calcio e lo stesso Garrone ha fatto sapere di non essere più disposto a fare da mediatore per la potenziale cessione del club blucerchiato. Non è però escluso che durante questo incontro a Forte dei Marmi non si parli di nuovo di Sampdoria.