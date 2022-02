Sampdoria, Thorsby: «Atalanta match fondamentale per la stagione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha parlato prima del match contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

DICHIARAZIONI – «Questa partita è come una finale. L’Atalanta è nella top quattro ed è fondamentale anche per loro. Noi vogliamo la continuità e questa partita può essere importante in quel senso. Sono felicissimo di stare alla Sampdoria, giochiamo per la salvezza. Sappiamo che è stata una stagione difficile, ma possiamo recuperare per fare un bel finale di stagione. Abbiamo solo questo in mente».