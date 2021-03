Sampdoria, tre giocatori esclusi dal derby della Lanterna per precauzione

Tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina per la Sampdoria: tre giocatori con sintomi influenzali sarebbero però esclusi per precauzione

Sono ore movimentate per la Sampdoria, non solo per la tensione prima del derby con il Genoa. Questa mattina sono arrivati gli esiti del nuovo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra, dopo la positività rilevata ieri, tutti con esito negativo.

Tra giocatori titolari e quelli in panchina mancano all’appello Mikkel Damsgaard, Morten Thorsby e Kristoffer Askildsen, oltre al già noto Karlo Letica. Quest’ultimi sono rimasti a casa in via precauzionale dopo aver manifestato leggeri sintomi influenzali.