Sampdoria, Ulivieri: «Con D’Aversa è stata presa una sicurezza»

Renzo Ulivieri ha commentato l’arrivo di Roberto D’Aversa sulla panchina della Sampdoria

Renzo Ulivieri, presidente dell’associazione allenatori, commenta ai microfoni de Il Secolo XIX la scelta di Roberto D’Aversa come tecnico della Sampdoria.

SCELTA AZZECCATA – «La Sampdoria ha preso una sicurezza. D’Aversa è un vero studioso del calcio, uno che non lascia nulla al caso, e ha uno staff capacissimo che è proprio come lui. Al di là della tesi di laurea, che confermo è stata apprezzata, si capisce che era uno dei nostri laureati che avrebbero potuto fare bene l’allenatore anche sul campo, non solo in teoria. E i fatti di Parma lo hanno confermato».

GIUDIZIO – «Ne ho sentiti di aspiranti prendere il patentino ma non tutti sono diventati bari allenatori. È sempre il campo alla fine che decide e D’Aversa la prova pratica l’ha superata brillantemente e non in una situazione facile, perché la sua partenza a Parma è stata in C e non in A dove il mondo del calcio si è accorto di lui. Infatti lo abbiamo anche ospitato successivamente a Coverciano, lui col suo staff, per fare lezioni agli aspiranti allenatori convinti che abbia l’esperienza giusta per trasmettere le nozioni più importanti».