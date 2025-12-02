Sampdoria, pronto un vertice in settimana! Ecco quali temi saranno affrontati: tutti i dettagli

Sampdoria, ci sarà un incontro in settimana per i blucerchiai! ecco quali saranno i temi affrontati: le ultimissime

Il Secolo XIX annuncia una notizia di grande rilievo per il mondo blucerchiato: sono stati convocati gli Stati Generali della Sampdoria. L’azionista di maggioranza Joseph Tey, figura centrale della nuova proprietà, è atteso in Italia per fare il punto su tutte le aree strategiche del club — non solo quella sportiva, ma anche governance, organizzazione interna e assetti dirigenziali.

Il summit si terrà giovedì a Milano e vedrà la partecipazione del presidente Matteo Manfredi, del plenipotenziario Nathan Walker (braccio destro di Tey), del CEO sport Jesper Fredberg e del CEO corporate Raffaele Fiorella. Un confronto ampio e delicato, con temi caldi sul tavolo: mercato, risultati e struttura societaria.

Alla riunione dovrebbe essere presente anche il direttore sportivo Andrea Mancini, responsabile delle strategie tecniche e delle scelte di mercato. Centrale sarà la discussione sul budget per la sessione invernale, con possibili ripercussioni sulla rosa affidata ad Angelo Gregucci, chiamato a risollevare la squadra in un momento complicato.

Secondo il quotidiano, la delusione di Tey per i risultati sportivi è evidente. Non mancheranno riflessioni anche su alcune sue decisioni passate, segno di un confronto destinato a essere schietto e necessario. Al centro del vertice: i rapporti tra gli azionisti, il ruolo del CDA e la definizione di una struttura dirigenziale più stabile.

Non è escluso che Tey rimanga in Italia fino a domenica per assistere al Ferraris alla sfida contro la Carrarese, match che potrebbe orientare ulteriori valutazioni. Infine, il summit sarà occasione per discutere di futuro, investimenti e direzione tecnica del progetto Sampdoria.

