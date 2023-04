Sampdoria, Vierchowod: «Stankovic non lo avrei preso, vi dico perchè»

Pietro Vierchowod, ex difensore della Sampdoria, ha parlato della situazione in casa blucerchiata: le sue dichiarazioni

Pietro Vierchowod, a Telenord, ha così parlato dei problemi della Sampdoria.

STANKOVIC – «Io non l’avrei preso perché ci volevano due mesi affinché capisse fino in fondo il campionato, poi abbiamo visto la media punti e ha fatto peggio di Giampaolo. Soprattutto non c’è stata nessuna svolta, io l’avrei cambiato due mesi fa perché i risultati non sono mai venuti. So che è brutto cambiare 2-3 allenatori, ma per salvarmi avrei fatto anche quel cambio, ma ormai è tardi. Quanti punti ha fatto Stankovic? Cosa ha dato alla squadra? La squadra può anche aver giocato bene, ma a me non interessa, io mi voglio salvare anche giocando male e facendo punti. Ma i punti non si sono fatti, hai perso con Lecce e Monza, squadre che erano alla tua portata».

