L’ex portiere della Sampdoria, acquistato in estate dallo Sporting di Lisbona, Emiliano Viviano ha parlato del suo trasferimento in Portogallo

L’estremo difensore dello dello Sporting di Lisbona, Emiliano Viviano ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport. Il portiere trentaduenne, trasferitosi in Portogallo dalla Sampdoria durante l’ultimo calciomercato, non ha ancora esordito con la maglia biancoverde e non è mai stato convocato sino a questo momento. Al quotidiano sportivo italiano l’ex blucerchiato ha parlato del suo passaggio allo Sporting affermando: «Mi mancano tante cose, ho passato quattro anni bellissimi a Genova con la maglia della Sampdoria, sia in città sia in squadra. Purtroppo, però, sono state fatte delle scelte e sono state percorse strade diverse».

Viviano ha poi concluso le sue dichiarazioni confessando: «Sono dispiaciuto del mio addio alla Samp, ma tutti sanno che non era mia intenzione lasciare la società. Con il presidente Massimo Ferrero e i dirigenti blucerchiati sono rimasto in buoni rapporti, ci sentiamo ancora, ma bisogna accettare le scelte fatte».