Samuel Eto’o a Milano il 26 maggio: “Sarà un grande evento”

Samuel Eto’o tornerà a Milano a fine maggio. In programma un grande evento sportivo. Possibile addio al calcio?

Samuel Eto’o torna a Milano e lo farà a fine maggio. Esattamente il 26. Una data da segnare per tutti gli appassionati di calcio. Ma qual è il motivo del suo arrivo nella città meneghina? A SkySport l’ex centravanti, tra le altre, di Inter e Barcellona non si è sbottonato troppo: «Sono a Milano perché resto molto legato a questa città e qui, il 26 maggio, ci sarà un grande evento che toccherà il mio cuore da vicino». L’agenzia Star on Field che cura gli interessi dell’ex giocatore ha fatto trapelare che quel giorno saranno presenti altre stelle internazionali. Secondo quanto riportato da Gazzetta Dello Sport potrebbe trattarsi di un evento legato al suo addio al calcio? Lo sapremo presto. Quello che è certo è che si tratterà di un evento di beneficienza, tema che a cui Eto’o è sempre stato molto legato.