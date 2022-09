Addio San Siro, Inter e Milan hanno deciso: sarà demolito. Nuovo stadio nel 2027

San Siro verrà demolito, questo hanno deciso Inter e Milan presentando il progetto del nuovo stadio che sarà pronto nel 2027

La novità è emersa nella relazione che Inter e Milan hanno presentato in Comune e poi a Roma per l’avvio del dibattito pubblico sul progetto dell’intero distretto di San Siro, rivisto dai club per rispondere alle richieste di Palazzo Marino. Entro ottobre-novembre ci potrebbe quindi essere il nuovo, fondamentale ok allo stadio, necessario per poi lavorare alla stesura del progetto esecutivo. Parlando di date, l’obiettivo dei club è ottenere tutte le autorizzazioni entro il 2023 e aprire il cantiere a inizio 2024. Il progetto anche dopo le recenti modifiche costerà 1,2 miliardi, colpa dell’aumento dei costi. La concessione sull’area di San Siro durerà 90 anni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.