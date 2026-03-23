Sancho via dal Manchester United, deciso il futuro dell’inglese. Quale sarà la sua prossima destinazione! Svelati tutti i dettagli

Sancho lascia il Manchester United, la decisione sul futuro dell’inglese. Ecco la prossima destinazione! Le novità non lasciano dubbi

Il calciomercato internazionale si accende e le prime grandi manovre in vista della prossima estate iniziano a delinearsi con assoluta chiarezza. Al centro dei rumors più caldi c’è senza dubbio il futuro di Jadon Sancho, il cui percorso in Inghilterra sembra ormai giunto al capolinea. Le ultime indiscrezioni non lasciano spazio a dubbi: l’avventura dell’esterno offensivo con la maglia dei Red Devils è destinata a concludersi al termine di questa annata sportiva.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La rottura totale con lo United e i contatti con i gialloneri

A confermare l’addio imminente e a svelare i retroscena della trattativa è uno dei massimi esperti di mercato tedesco. Le dinamiche dell’operazione sono state descritte con precisione:

Secondo Florian Plettenberg, è stato deciso al 100% che Jadon Sancho lascerà il Manchester United alla fine della stagione. Il Borussia Dortmund è seriamente interessato e ha avviato dei colloqui. Il presidente del club, Aki Watzke, è il principale promotore dell’idea. Vuole riportare Sancho in patria ed è un grande ammiratore del 25enne. Sancho è stato informato che Watzke sta spingendo per il trasferimento. La decisione è ancora in sospeso, ci sono molte richieste.

Il pressing di Aki Watzke e la concorrenza estera

La notizia ha immediatamente scosso le gerarchie del mercato europeo. Il Borussia Dortmund non ha mai dimenticato le gesta del suo ex beniamino, e la dirigenza tedesca è pronta a fare il possibile per riportarlo al Signal Iduna Park. La spinta decisiva per questa affascinante operazione nostalgia arriva direttamente dai vertici societari. La volontà del presidente Aki Watzke è chiara: considera il talento inglese un tassello fondamentale per rilanciare le ambizioni del club in Bundesliga, confermando la sua totale stima per le qualità tecniche del venticinquenne.

Tuttavia, nonostante l’apertura e i contatti già avviati tra le parti, la fumata bianca non è scontata. Dopo stagioni complesse in Premier League, il classe 2000 rappresenta una ghiotta opportunità di mercato per moltissime big. Il giocatore e il suo entourage si prenderanno tutto il tempo necessario per valutare le molteplici offerte pervenute. Le prossime settimane saranno cruciali per definire i dettagli di quello che si preannuncia come uno dei trasferimenti più importanti dell’estate.