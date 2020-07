Sarri: «Derby partita speciale fuori dalla logica» – VIDEO

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Torino: le sue parole

Maurizio Sarri presenta il derby tra Juventus e Torino dalla sala stampa dell’Allianz Stadium.

DERBY – «Questo è un derby, una partita particolare. Esula dalla logica. Affrontiamo una squadra stra motivata. Per duemila motivi questa partita è più importante per il Torino che per la Juventus. Dobbiamo prepararla bene mentalmente per pareggiare il livello di motivazioni. Altrimenti sarà difficilissima…»